Sergen Yalçın'dan Alanyaspor uyarısı!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetimin tek hedefi 2021 yılına Süper Lig lideri olarak girebilmek. Son altı maçta beş galibiyet alan Siyah-Beyazlılar bu hafta maç eksiği olmasına rağmen arasında 4 puan fark bulunan lider Alanyaspor'la yarın karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ta hedef Alanyaspor'u mağlup ederek maç eksiğine rağmen puan farkını 1'e indirmek. Sergen Yalçın, futbolcularına "Form olarak çok iyi durumdayız. Bunu kullanmalıyız sırasıyla Alanya, Erzurum, Ankaragücü ve Sivas maçlarını kazanırsak yine yıla lider olarak gireriz. Bunu başaracak güç ve kapasitemiz var. Ama öncelikle tüm konsantrasyonumuzu Alanyaspor maçına vermeliyiz" dedi.

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