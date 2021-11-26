Elbette tablo hiç iyi değil... Son 14 maçın 10 tanesinden mağlubiyetle ayrılan bir Beşiktaş’ı kimse beklemiyordu. Üstelik bu takım geçen seneyi çifte şampiyonlukla kapatmıştı.

Ajax maçının ilk yarısındaki iyi futbol camiayı gelecek adına umutlandırmıştı ama sonuç yine aynı; hüsran....

Peki ne oldu da Beşiktaş bu duruma düştü? Kapalı kapılar arkasında neler oluyordu? Sergen Yalçın ile futbolcular arasındaki bağ kopmuş muydu? Ne oldu da Ajax maçının ilk yarısında takım üzerindeki ölü toprağını atıp ayağa kalkmaya çalıştı? Herkes bu soruların cevabını arıyordu.

Çözüm için çabalıyor

Alanyaspor maçının devre arasında istifa kartını masaya koyan Sergen hoca, bir türlü takımı ayağa kaldıramıyordu. Fakat son yapılan toplantıda takım kaptanları ve tecrübeli oyuncuların Sergen Yalçın’a yenilen basit gollerin, tüm futbolcuların moralini bozduğunu söylemiş. Sadece bu toplantıyla kalınmamış. Sergen Yalçın son 4 haftada tüm futbolcularlar tesislerde teke tek görüşmeler yapmış. Kötü gidişata el birliğiyle çare bulmaya çalışmış. Sergen hoca, Ajax maçından sonra tribünlerin verdiği destek karşısında daha da umutlanmış.

Bu tablo normal değil

Bana gelen bilgilere göre Sergen Yalçın, “Taraftar öncelikle bana değil, takıma sahip çıktı. Benim için bu çok daha önemli. Bu çocukların böyle bir desteğe çok ihtiyacı vardı. Normal bir durum değil bu tablo. Hadi ben kötü hocayım... Beşiktaş gibi bir takımın son 14 maçta 10 mağlubiyet alması hiç normal değil. Bu takımın başında hoca olmasa bile bu çocuklar 10 mağlubiyet görmez. Bu iş, teknik ve taktiğin dışında bir sıkıntı” diye konuşmuş.

Aynı duyguları yaşadım

Sergen Yalçın ayrıca “Bizi bir galibiyet ayağa kaldıracak. Ajax maçının ilk yarısından çok umutlandım. Ben bu takımı yerde bırakıp gidecek bir teknik adam değilim. Taraftar benden takımı ayağa kaldırmamı istedi. İmza törenimdeki duyguları yeniden hissettim. Aynı heyecanı yaşıyorum. Tek ihtiyacım bir galibiyet. Sonra gerisi düzelecek” ifadelerini kullanmış. Özetle Beşiktaş’ın umutları yeniden yeşerdi. Belki şampiyonluk çok zor, bunu taraftar da biliyor lakin görmek istedikleri ayakta duran, sonuna kadar mücadele eden bir Beşiktaş... (MİLLİYET)