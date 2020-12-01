Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık sözleşme!

Beşiktaş'ın, Başakşehir ve Fenerbahçe zaferleri tam bir gövde gösterisine dönüşürken, yönetimin yol haritası da güncellendi. Beşiktaş'ta bugün yapılacak toplantıda Sergen hocaya 2+1 yıllık sözleşme konusu masaya yatırılacak.

FUTBOL 01.12.2020 - 10:13 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık sözleşme!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın fırtınası... Son 5 maçta alınan 4 galibiyet Kartal'ın zirve umutlarını tekrar yeşertirken, özellikle Başakşehir ve Kadıköy'deki Fenerbahçe zaferleri tam anlamıyla bir gövde gösterisine dönüştü.

Oysa daha birkaç hafta öncesine kadar Sergen hocanın kulüpteki geleceği ciddi anlamda tartışılıyordu. Geçen sezon Şubat ayında 30 puanla 7. sırada aldığı takımı 15 maçta 10 galibiyet 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sıraya taşıyan başarılı çalıştırıcı, bu sezon Avrupa'ya erken havlu atılması, eleştirilen isabetsiz transferler ve ligdeki kötü sonuçlar sebebiyle hedef tahtasına oturtulmuştu.

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Ancak son dönemdeki üstün performans, kulüpteki planları da değiştirdi. Siyah-Beyazlı yönetim bugünkü toplantısında Sergen Yalçın'a 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini masaya yatıracak. Sergen hoca her ne kadar, "Kontrat benim için ikinci planda" dese de, son kararı verecek olan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de gönlünün birlikte devam etmekten yana olduğu öğrenildi.

Kaynak: Fanatik

#Beşiktaş #Derbi #Sözleşme #Sergen Yalçın
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