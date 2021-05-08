Sergen Yalçın yüksek tempo istiyor

Derbide gerilimi yükseltecek hareketlerden kaçınılmasını isteyen Sergen Yalçın, “Bu maçın kazanılması halinde şampiyonluk için bize bir beraberlik yeter. O nedenle karşımızda zor ama önemli bir fırsat var” dedi. Başarılı çalıştırıcı, karşılaşmayı yüksek tempoda tutup, savunmada hata yapılmamasını istedi.

Dört puan daha kazanması durumunda rakiplerinin durumlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edebilecek olan Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın, Galatasaray maçında istediği ve istemediği şeyleri öğrencilerine anlattı.

Top kendilerindeyken bu temponun yüksek olması gerektiğini takıma ileten Yalçın, savunmaya da uyarılarda bulunduğu bildirildi.

Ankaragücü ve Çaykur Rizespor maçlarının ikinci yarılarında yenilen gollerin, analizlerini çıkartan siyah-beyazlı teknik adamın, Galatasaray gibi bir takım karşısında bu hataların yapılmaması gerektiğini de son taktik toplantısında takıma ilettiği ortaya çıktı. (MİLLİYET)