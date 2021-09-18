Sergen Yalçın: Umarım bir daha böyle kaos ortamı yaşamayız

Sergen Yalçın, "Geceyi anlatmak çok zor. Çok sakatımız oldu. Onu oradan al, bunu buraya sok, şunu şuraya çek. Çok fazla hamle yapmak zorunda kaldık. Kaybetseydik de çok önemli olmayacaktı çünkü böyle bir kaos ortamında oyunu yönetmek çok zor. Josef ve Atiba'nın yerini değiştirdik, sonra sağ beki değiştirdik. Sağ beke o an kimi aldığımızı bile hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın sözlerine, "İlk yarıda Antalyaspor daha iyiydi. 2-0 geriden gelip kazanmak mutluluk verici. Demek ki karakterli oyuncularımız var. İkinci yarı çıkıp maçı çevirdiler. Umarım bir daha böyle kaos ortamı yaşamayız" şeklinde devam etti.

Necip Uysal'ın sakatlığı hakkında ise Sergen Yalçın, "Necip'in sakatlığı da ciddi problem, yan bağ problemi, en 3-4-5 haftalık bir problem. Üzgünüz tabii. Allah'tan geniş bir kadromuz var. Allah oyunculara kolaylık versin diyelim" şeklinde konuştu. (FANATİK)