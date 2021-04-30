Sergen Yalçın tek tek teşekkür etti

Hes Kablo Kayserispor’un ardından Çaykur Rizespor’u deplasmanda mağlup etmeyi başaran lider Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın maçtan sonra oyuncularına tek tek teşekkür ederken, çarpıcı ifadeler kullandı.

Kritik galibiyetle rahat bir nefes alan siyah-beyazlı hocanın, “Bizler şampiyon olacağımıza inandığımız için bu engelleri aşıyoruz. Takım halinde sonuna kadar da inanmaya devam edeceğiz. Böyle oynarsak avantajımızı kimse elimizden alamaz” diye konuştuğu aktarıldı.

Sergen Yalçın, Çaykur Rize maçının ardından hem soyunma odasında hem de dönüş yolunda kurmayları ve yöneticilerle birlikte durum değerlendirmesi yaptı.

Kadrodaki önemli eksiklere rağmen takımın ortaya koyduğu performanstan büyük mutluluk duyduğunu belirten Yalçın’ın, “Artık en kritik haftalardayız. İşin teknik, taktik kadar psikolojik tarafı da çok önemli. Ben oyuncularıma cesaretli ve hedefe inanmış olmaları gerektiğini aktardım. Ne mutlu bana ki hepsi çok büyük bir özveriyle oynuyorlar. Hafif sakatlıkları ve yorgunluğu ikinci plana atıyorlar. Kalan haftalarda da fedakarlık yapmazsak başarı gelmez. Ben o yüzden sürekli hiçbir bahanemiz yok diyorum” diyerek düşüncelerini paylaştığı vurgulandı. (MİLLİYET)