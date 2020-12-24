Sergen Yalçın: Takımda as-yedek ayrımı yok.
Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Biz takımda as-yedek ayrımı yapmadık" ifadelerini kullandı.
FUTBOL 24.12.2020 - 19:11 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü'yle karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Deneyimli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:
Biz takımda as-yedek ayrımı yapmadık. Önümüzde zor bir periyot var. Arka arkaya maçlar oynuyoruz. Farklı oyuncuları kullanmak bundan sonra da olacak. Bugün 2 tane farklı oyuncu ile başlıyoruz. Bundan sonra 3-4 oyuncu, hatta 5 oyuncu rotasyona dahil olabilir.
İyi oynayıp, zirveyle aramızdaki farkı kapatmak istiyoruz.
Oyunun bölümlerinde her türlü varyasyonu yapan bir takım olmak istiyoruz. Bu bazen oluyor, bazen olmuyor. 10-15 dakikalık bölümlerde oyunlar değişebiliyor. Bugün iyi oyun oynayıp 3 puan almak istiyoruz. (Fotomaç)
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