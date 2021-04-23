Sergen Yalçın takım içinde forvet arıyor

Siyah-Beyazlılar’ın dün yaptığı antrenmanda, teknik direktör Sergen Yalçın forvette N’Koudou’yu denedi.

Larin tedavide olduğu için Fransız kanat oyuncusunu ileri uçta kullanan Yalçın, Kanadalı santrforun yetişmeme ihtimalini de her şeye rağmen gözönünde bulunduruyor.

Takım içinden alternatifler yaratmaya çalışan Sergen hoca, adeta tesislerden çıkmıyor. (FANATİK)