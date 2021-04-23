Sergen Yalçın takım içinde forvet arıyor

Aboubakar ve Cenk'in ardından Larin'in de sakatlık problemi yaşaması Beşiktaş'ı forvet krizine soktu. Sergen Yalçın Kayserispor maçı için formül arıyor.

FUTBOL 23.04.2021 - 12:55 23.04.2021 - 12:55 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın takım içinde forvet arıyor
Beşiktaş ve Trabzonspor 16 yaşındaki Makedon'un peşinde!

Beşiktaş ve Trabzonspor 16 yaşındaki Makedon'un peşinde!

Siyah-Beyazlılar’ın dün yaptığı antrenmanda, teknik direktör Sergen Yalçın forvette N’Koudou’yu denedi.

Larin tedavide olduğu için Fransız kanat oyuncusunu ileri uçta kullanan Yalçın, Kanadalı santrforun yetişmeme ihtimalini de her şeye rağmen gözönünde bulunduruyor.

Takım içinden alternatifler yaratmaya çalışan Sergen hoca, adeta tesislerden çıkmıyor. (FANATİK)

#NKoudou #Beşiktaş #Kayserispor #Sergen Yalçın
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