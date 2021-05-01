Sergen Yalçın: Skor biraz fantastik oldu

Süper Lig'de Hatayspor'u 7-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Kazanmak çok önemliydi. Özellikle bugün için alınacak 3 puan, 3 puandan fazlasını ifade ediyordu. Ligin flaş takımlarından birine karşı oynadık.

SKOR FANTASTİK OLDU

Skor biraz fantastik oldu. Oyuncularımın arzusu ve istekleri, bulunduğumuz pozisyonu anlamaları, bundaki önemli etkendi. İyi ve önemli bir galibiyet aldı.

HER ŞEY NORMALE DÖNDÜ

Artık her şey normale döndü, 1 hafta dinleneceğiz ve herkesle eşit şartlarda oynayacağız. Çünkü herkesle eşit şartlarda oynamıyoruz

İNŞALLAH 4 PUANI ALIRIZ

4 puan yetiyor gibi görünüyor. İnşallah 3 maçta bu 4 puanı alabiliriz.

HEPSİNİ SONLANDIRMAK İSTİYORUZ

Yarışmacı takım olarak buraya kadar geldik. Sezon başından beri büyük zorlukları aşarak buraya kadar geldik. Bunların hepsini önümüzdeki hafta sonlandırmak istiyoruz Allah nasip ederse.

ZOR BİR İŞ YAPIYORUZ

Bazen söylediklerim yanlış anlaşılabiliyor. Her şeyi içimizde tutamıyoruz, zor bir iş yapıyoruz. Bu sene pandemiden önce başladık, 1 senedir seyircisiz oynuyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. İnşallah final bölümünü görüp, o mutluluğu yaşarız. (HÜRRİYET)