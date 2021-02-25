Sergen Yalçın, Salih Uçan'ı istiyor

Bu sezon oynadığı oyun ve sergilediği performansla şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alan Beşiktaş, gelecek sezon için de planlar yapmaya başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden Salih Uçan'ı talep etti. Salih'in Alanyaspor ile sözleşmesi Hziran ayında bitiyor. Bu sezon 28 maça çıkan Salih 3 gol atıp 4 asist yaptı.

Beşiktaş'ı bu sezon uçuşa geçiren isimlerden olan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın bonservislerini almak için düğmeye basan yönetimin aklında bir isim daha var: Salih Uçan!

Hızlı oyunlarıyla tam da Sergen Yalçın'ın sistemine uyum sağlayan iki yabancı oyuncu için nabız yoklamaya başlayan yönetim, Alanyaspor ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Salih Uçan'ı da kadrosuna katarak yeni sezonda da taraftarın gönlünü fetheden bir takım oluşturmanın peşinde.

27 yaşındaki oyuncunun kulübünden yıllık 10 milyon TL istediği ancak bunun kabul görmediği öğrenildi. G.Saray'ın da peşinde olduğu futbolcu daha kimseye 'Evet' demezken, Sergen Yalçın da Salih için bir hayli ısrarcı.

Dorukhan'ın sözleşme yenilememesi, Atiba'nın da sezon bitiminde futbola devam edip etmeyeceğinin net olmamasından dolayı yönetim de tecrübeli futbolcu için hazırlıklarını yapmaya başladı. (SABAH)