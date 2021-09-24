Sergen Yalçın: Salı günü de baya oyuncumuz olmaz

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, sakat oyunculardan büyük çoğunluğunun salı günkü Ajax maçında oynayamayacağını söyledi.

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada "Alışık olmadığımız bir durum. Çok fazla sayıda sakat var. Bunlar başımıza gelebilir. Olmayanları değil, olanları konuşalım. Salı günü de baya oyuncumuz olmaz, hafta sonu da olmaz. Aradan sonra toparlanırız" dedi.