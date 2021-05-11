Sergen Yalçın: Necip ile Dorukhan arasında tercih yapacaktık...
Beşiktaş ligin bitimine 2 hafta kala Karagümrük maçına çıkıyor. Kazanması halinde şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım atacak.
FUTBOL 11.05.2021 - 20:01 11.05.2021 - 20:06 Kartal Bakışı
Karagümrük maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Necip Uysal tercihini açıkladı.
Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı;
"Son iki final maçı, emin adımlarla yolumuza devam edip şampiyon olmak istiyoruz.
Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Necip ve Dorukhan arasında tercih yapacaktık, Necip'i tercih ettik.
Haftalardır bir oyuncu giriyor, bir oyuncu çıkıyor. İyi hazırlandık, iyi konsantre olduk. "
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