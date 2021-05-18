Sergen Yalçın: Kupanın bizim için değeri var

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Biraz daha taraftarın olması eskiye dönüş sinyali oluyor. Heyecanlandırıyor bizi. İnşallah seneye herkes taraftarına kavuşur, futbol eskisi gibi olur.

Çok stresli ve zor haftalar geçirdik. Kazanmak istiyoruz. Kupanın bizim için değeri var. Önemli kupa. Buraya kadar gelmişken, zorlukları aşarak bu kupada final oynamak önemli. İnşallah kazanarak ligi mutlu bir şekilde bitiririz.