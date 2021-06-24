Sergen Yalçın kolları sıvadı! Özel turnuva isteği...

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa taşıdığı Beşiktaş ile bir senelik daha anlaşma sağlayan Teknik Direktör Sergen Yalçın, yeni sezon için hemen kollarını sıvadı. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, geçen yıl olduğu gibi sezona kötü başlamamak için adımlarını daha dikkatli atacak.

Kovid-19 önlemleri kapsamında Slovakya kampının iptal olması nedeniyle sezon başı kondisyon yüklemesini BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptıracak olan Sergen Yalçın, birkaç gün içerisinde ikinci kamp yerine karar verecek.

Yardımcılarıyla birlikte çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı hocanın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecekleri için ikinci kamp döneminde güçlü takımların olduğu bir turnuva istediği bildirildi.

Sezon açılışı 5 Temmuz’da

Beşiktaş, 2021-2022 futbol sezonunu 5 Temmuz’da açacak. Siyah-beyazlı takım yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını 5 Temmuz Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirecek. Yeni sezon öncesi ilk etap kampını 5-15 Temmuz’da Slovakya’da yapmayı planlayan Kartal, Kovid-19 salgını kapsamında bu ülkede uygulanan zorunlu karantina nedeniyle organizasyonu iptal etmiş ve çalışmalara İstanbul’da başlama kararı almıştı. (MİLLİYET)