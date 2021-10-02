Sergen Yalçın kırmızı kart gördü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor maçının 43. dakikasında gördüğü kırmızı kart gördü.

Sergen Yalçın Can'ın sakatlığı nedeniyle topu dışarı atmak isteyen genç oyuncu Serdar'ın taca attığı topa oyun alanı içinde müdahele ettiği için kırmızı kart gördü.

Sergen Yalçın, 8 Eylül 2021 tarihinde "Kesin 3-5 maç içinde beni atarlar. Hiç şüphem yok ondan" demişti.