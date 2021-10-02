Sergen Yalçın kırmızı kart gördü

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor ile oynanan lig maçının ilk yarısının son dakikalarında kırmızı kart gördü.

FUTBOL 02.10.2021 - 19:46 02.10.2021 - 19:56 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın kırmızı kart gördü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor maçının 43. dakikasında gördüğü kırmızı kart gördü.

Beşiktaş Sivasspor'u Güven'le geçti

Beşiktaş Sivasspor'u Güven'le geçti

Sergen Yalçın Can'ın sakatlığı nedeniyle topu dışarı atmak isteyen genç oyuncu Serdar'ın taca attığı topa oyun alanı içinde müdahele ettiği için kırmızı kart gördü.

Sergen Yalçın, 8 Eylül 2021 tarihinde "Kesin 3-5 maç içinde beni atarlar. Hiç şüphem yok ondan" demişti.

#Sergen Yalçın #kırmızı kart
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