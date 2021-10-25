Sergen Yalçın: Kaos yaratmaya çalışıyorlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Vodafone Park'taki mücadele öncesi beIN SPORTS'a konuşan Sergen Yalçın, sahadan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Kadro tercihleriyle sözlerine başlayan Sergen Yalçın, şunları söyledi;

"Türk oyuncu konusunda bazı tercihler yapıyoruz. Ligde sol bek ve kaleci Türk oynatıp diğer 3'üncüyü kullanıyoruz. Ofansif bir kadro kurduk önde.

İyi oyun, iyi mücadele ile beklentiye karşılık vermek istiyoruz. Hakem arkadaşların oyuna karışmadığı ve sadece oyun konuşabildiğimiz bir gece istiyoruz. Kazanmak ve normalleşme sürecine geçmek istiyoruz. Kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar ama öyle bir ortam yok. Daha ligde ilk çeyrekteyiz. Çok acele etmemek lazım. Uzun maraton oynuyoruz. Uzun maratonda ligin son bölümüne yarışmacı olarak kalmak önemli." (NTV SPOR)