Sergen Yalçın: Kaos yaratmaya çalışıyorlar

Süper Lig'in 10. haftası Beşiktaş - Galatasaray derbisiyle noktalanıyor. Derbi maçı öncesi Beşiktaş'ın teknik adamı Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM 25.10.2021 - 19:41 25.10.2021 - 19:44 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın: Kaos yaratmaya çalışıyorlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Vodafone Park'taki mücadele öncesi beIN SPORTS'a konuşan Sergen Yalçın, sahadan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Kadro tercihleriyle sözlerine başlayan Sergen Yalçın, şunları söyledi;

"Türk oyuncu konusunda bazı tercihler yapıyoruz. Ligde sol bek ve kaleci Türk oynatıp diğer 3'üncüyü kullanıyoruz. Ofansif bir kadro kurduk önde. 

Sergen Yalçın, Alex Teixeira ile özel görüştü

Sergen Yalçın, Alex Teixeira ile özel görüştü

İyi oyun, iyi mücadele ile beklentiye karşılık vermek istiyoruz. Hakem arkadaşların oyuna karışmadığı ve sadece oyun konuşabildiğimiz bir gece istiyoruz. Kazanmak ve normalleşme sürecine geçmek istiyoruz. Kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar ama öyle bir ortam yok. Daha ligde ilk çeyrekteyiz. Çok acele etmemek lazım. Uzun maraton oynuyoruz. Uzun maratonda ligin son bölümüne yarışmacı olarak kalmak önemli." (NTV SPOR)

#Beşiktaş #Galatasaray #Derbi #Sergen Yalçın
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası