Sergen Yalçın: İnşallah bu tempo, sakatlık yaşatmaz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle;

Maalesef 6 oyuncumuzu kullanamıyoruz. Muhtemelen bu oyuncular hafta sonu yine olmayacak. Henüz sezon başı olmasına rağmen ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Arka arkaya maçlar doğal olarak oyuncularda sıkıntılar yaratıyor. Bunlar normal şeyler. Her zaman aynı performanslar ortaya çıkmıyor. Bazen oyun anlamında bazen de sonuç anlamında sıkıntılar yaşanıyor. İnşallah bu tempo, sakatlık yaşatmaz. Adana Demirspor iyi bir takım kurdu. Uzun süre sonra lige döndüler. Çok iyi başlamadılar ama toparladılar. Zor bir maç, hızlı oyuncuları var. Biz iç sahada kendi oyunumuzu oynayacağız. (FANATİK)