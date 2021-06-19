Sergen Yalçın ile yeni sözleşme haftaya kaldı

Sezonu hem lig hem de kupa şampiyonu olarak tamamlayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile devam eden yeni sözleşme görüşmelerinden henüz sonuç çıkmadı.

TRT Spor'dan Fırat Günayer'in aktardığı bilgiye göre; Sergen Yalçın ile yapılan görüşmeden bugün de sonuç çıkmadı. Taraflar Pazartesi günü bir kez daha biraraya gelecek. Teklif ve talep arasındaki rakamsal fark baya inmiş durumda. Transfer yetkisi konusu hala masada.

Fırat Günayer, "Bu hafta içi anlaşırlar. Anlaşmak zorundalar." ifadesini kullandı.