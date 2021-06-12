Sergen Yalçın ile anlaşma sağlandı! Resmi imzalar atılacak...

Sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları ile tamamlayan Beşiktaş , Sergen Yalçın ile yeni sözleşme adına yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1.6 milyon Euro karşılığında sözleşme uzatma adına anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile yapacağı yeni sözleşmeye başarı bonuslarının da eklendiği belirtilirken Sergen Yalçın'ın da yine ekibiyle birlikte yola devam edeceğiz aktarıldı.

Beşiktaş Yönetimi ile Sergen Yalçın'ın hafta arasında bir araya gelerek resmi imzaları atması bekleniyor.

Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş ile hem Süper Lig hem Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Sergen Yalçın, taraftarın da gönlünde bir kez daha taht kurmuştu.

Göreve başlamasının ardından Beşiktaş ile 59 maça çıkan Yalçın, 39 galibiyet alırken, 13 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Yalçın döneminde 7 kez rakipleriyle yenişemedi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın göreve geldiği Şubat 2020'den bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan (116), gol atan (119), galibiyet alan (36) averaj yakalayan (+61) takım oldu. (BEIN SPORTS)