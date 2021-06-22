Sergen Yalçın ile anlaşılmasında Feyyaz Uçar detayı

Beşiktaş'ta uzun süren Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmeleri mutlu biterken, Beşiktaş efsanesi Feyyaz Uçar'ın Sergen Yalçın'ı yeni görüşme için ikna ettiği iddia ediliyor.

GÜNDEM 22.06.2021 - 23:24 22.06.2021 - 23:29 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın ile anlaşılmasında Feyyaz Uçar detayı

Beşiktaş 'ta sözleşmesi sona eren Sergen Yalçın ile uzun görüşmeler sonucunda 1 yıllık yeni anlaşma sağlandı.

Dün akşam itibariyle neredeyse iki taraf da bütün ipleri koparmıştı. Spor yorumcusu ve Sergen Yalçın'ın yakın arkadaşlarından Rıdvan Dilmen'e göre Sergen Yalçın Beşiktaş ile sözleşme imzalamak istemiyordu.

Feyyaz Uçar devreye girdi

Ancak iddialara göre devreye giren Beşiktaş'ın efsane ismi Feyyaz Uçar, Sergen Yalçın'ı Beşiktaş Yönetimi ile bir görüşme yapması konusunda ikna etti.

Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a destek

Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a destek

Çebi, Kocadağ ve Yalçın buluştu

Feyyaz'ı kıramayan Sergen Yalçın Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile bir görüşme gerçekleştirdi ve anlaşma sağlandı.

#Feyyaz Uçar #Sergen Yalçın #Beşiktaş
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