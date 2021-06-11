Sergen Yalçın ile adım adım yeni sözleşme!

Beşiktaş Yönetimi ile Teknik Direktör Sergen Yalçın adım adım yeni sözleşmeye yaklaşıyor.

Asbaşkan Emre Kocadağ’ın hafta başında Çeşme’de bir araya geldiği siyah-beyazlı hoca 1 yıllık sözleşme için 30 milyon lira garanti ücret talep etmişti.

Çifte kupayla kendini kanıtlayan ve camianın çok büyük desteğini kazanan Sergen Yalçın’la yola devam etmeye kesin kararlı olan yönetimin B planının bulunmadığı ve kısa süre içinde deneyimli teknik adama resmi imza attırmak istediği aktarıldı.

Yönetimin teklifini 15 milyon liranın üzerine çıkaracağı yeni kontrata başarı bonuslarının da ekleneceği öğrenildi. Sergen Yalçın’ın bu öneriyi kabul etmesi halinde resmi imzaların hemen atılacağı vurgulandı. (SKORER)