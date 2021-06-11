Sergen Yalçın ile adım adım yeni sözleşme!

Sergen Yalçın’la yola devam etmeye kesin kararlı olan Beşiktaş yönetimi kısa süre içinde başarılı teknik adama resmi imza attırmak istiyor.

GÜNDEM 11.06.2021 - 10:08 11.06.2021 - 10:11 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın ile adım adım yeni sözleşme!

Beşiktaş Yönetimi ile Teknik Direktör Sergen Yalçın adım adım yeni sözleşmeye yaklaşıyor. 

Asbaşkan Emre Kocadağ’ın hafta başında Çeşme’de bir araya geldiği siyah-beyazlı hoca 1 yıllık sözleşme için 30 milyon lira garanti ücret talep etmişti. 

Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın'dan Aboubakar sözleri

Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın'dan Aboubakar sözleri

Çifte kupayla kendini kanıtlayan ve camianın çok büyük desteğini kazanan Sergen Yalçın’la yola devam etmeye kesin kararlı olan yönetimin B planının bulunmadığı ve kısa süre içinde deneyimli teknik adama resmi imza attırmak istediği aktarıldı.

Yönetimin teklifini 15 milyon liranın üzerine çıkaracağı yeni kontrata başarı bonuslarının da ekleneceği öğrenildi. Sergen Yalçın’ın bu öneriyi kabul etmesi halinde resmi imzaların hemen atılacağı vurgulandı. (SKORER)

#Sergen Yalçın #Beşiktaş #Sözleşme
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