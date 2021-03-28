Sergen Yalçın: Her şey bizim elimizde

Sergen Yalçın, ligdeki avantajlarını sürdürüp kupayı alacaklarına inanıyor. Oyuncularıyla bir toplantı yapan Yalçın’ın, “Rakiplerimizin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Her şey bizim elimizde. Yüksek motivasyonla maçlarımızı kazanıp istediğimizi alac

FUTBOL 28.03.2021 - 12:37 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın: Her şey bizim elimizde

Siyah-Beyazlılar’ın başarılı teknik adamı Sergen Yalçın, 3 sezon sonra Beşiktaş camiasını tekrar şampiyonlukla buluşturmayı hedefliyor. 29 maç sonunda aldıkları 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladıkları 64 puanla bir mücadele eksiklerine rağmen ikinci sıradaki Galatasaray’ın 3 puan önünde zirvede bulunan Kartal’ın hocası, takımda rehavet istemiyor.

Oyuncularıyla 3 gün önceki idman sonrasında bir araya gelen Yalçın’ın, izin öncesinde net konuştuğu bildirildi. Yalçın’ın, “Rakiplerimizin ne yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Her şey bizim elimizde. Yüksek motivasyonla maçlarımızı kazanıp istediğimizi alacağız” diyerek oyuncularına hedefi gösterdiği bildirildi.

Beşiktaş’ın kalan lig maçları

Kasımpaşa (d)

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Alanyaspor

B.B Erzurum (d)

Ankaragücü

Sivasspor (d)

Kayserispor

Rizespor (d)

Galatasaray (d)

Karagümrük

Göztepe (d)

(FANATİK)

#Beşiktaş #Sergen Yalçın
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