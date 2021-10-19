Sergen Yalçın: Gerçek bu değil, bu görüntü fake

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş, Sporting Lizbon'a mağlup oldu. Sergen Yalçın maç sonrası açıklamalar yaptı.

FUTBOL 19.10.2021 - 22:36 19.10.2021 - 22:39 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın: Gerçek bu değil, bu görüntü fake
Süper Lig şampiyonluk oranları değişti

Süper Lig şampiyonluk oranları değişti

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sporting maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Üzgünüz, beklediğimiz bir skor değildi. Çok zor bir kulvarda oynuyoruz, buradaki takımlar hataları affetmiyor. 1-4'lik bir maç oynamadık, skoru çevirecek fırsatlar yakaladık ve iyi mücadele ettik. Söylenecek pek bir şey bulamıyorum."

"Rakibi analiz ettik ama böyle bir gol göremedik. Batshuayi de çok şanssız, vuruyor ama bir türlü girmiyor. Şans faktörü rakibimizin yanındaydı. Skor, sahada oynanan oyunu yansıtmıyor. Bu maçtan ders çıkarılacak bir şey yok."

"Derbi maçları her zaman önemlidir. Pazartesi oynayacağız. Yeterli dinlenme süremiz var. Pazartesi gününe iyi hazırlanıp, kazanarak tekrar normal durumumuza dönmek istiyoruz. Şu anda işler iyi gitmiyor ama toparlanma sürecindeyiz."

"Son 10 dakikayı saymıyorum. Oyuncularımın psikolojisi bozuldu. Oyun kopmuştu bence. Yorum yapılacak maç değil."

"Batshuayi de şanssız. Vuruyor vuruyor girmiyor, direkten dönüyor. Şanssızlık da var."

"Bu maçtan ne ders çıkarabiliriz, onu düşünüyoruz. Çok da çıkarılacak bir ders yok bence."

"Çok sorunlar yaşadık. Hiç beklemediğimiz şeyler yaşadık. İşler iyi değil. Kaybediyoruz maçları. Gerçek bu değil. Bu görüntü fake. Gerçek görüntü, takımın normal dönmesiyle inşallah ortaya çıkar." (FOTOMAÇ)

#Uefa #şampiyonlar ligi #Beşiktaş #Sporting Lisbon #Sergen Yalçın
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