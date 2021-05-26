Sergen Yalçın: Gelecek sezon onu da takıma monte etmek istiyorum

Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, açıklamalar yaptı, "Kupa kazandığım için başarılı değilim. Ekonomik kadroyla şampiyon oldum. Benim için başarı kriteri bu" dedi. Sergen Yalçın, "Beşiktaş'ta görevi bırakmam söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

İşte A Spor'u konuşan Sergen Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Çıkıp her şeyi konuşamıyorsun. Yaptığımız iş zor bir iş, her şeyi konuşursan iş farklı bir yere gidiyor. Oyuncuların kazandığı kupalar bunlar. Sahada mücadeleyi veren onlar. Benim başarı kriterim kupalarla ilgili değil.

Ben kulübe hiçbir şekilde zorluk yaratmaya çalışmadım. Ekonomik bir kadro kurdum. Tarihin en zor sezonunda kadroyu böyle tutmak, genç oyuncuları kullanmak çok önemli. İki genç kaleciyle oynadım, genç Rıdvan'ı a takıma monte ettim, ekonomik olarak bir kadro kurdum ve bununla şampiyon oldum, benim için başarı kriteri bu. En büyük başarısızlığım Güven Yalçın'ı, bir türlü işin içine sokamadım. Gelecek sezon onu da takıma monte etmek istiyorum.

Bu sezon Beşiktaş için Avrupa doğru zaman değildi. Trabzonspor'un cezasıyla bir anda burada bulduk kendimizi. Sonra UEFA. Bunlar planda yoktu. Hazırlık süreci planımız vardı ama olmadı. 7-8 oyuncu 4 antrenmanla PAOK maçına çıktı. Tam hazırlık yapamadık. PAOK köy takımıymış! Biz seviyoruz bunları, böyle ifadeler kurmayı. Futbolda bunlar doğru değil.

Bir oyuncu için 'çöp' ifadesi kullanılır mı? Ne kadar ayıp bir şey! Welinton çok eleştirildi ama sezonun en iyi oyuncularından biriydi. Hatta istatistik olarak en iyisi. Bize 5 milyon euroluk oyuncu alalım dediler de biz almadık mı? Önce ekonomiyi konuşun, sonra transferi konuşun. Biz de 100-150 milyonluk takım yapmayı biliriz ama ortada gerçekler var.

Ben Beşiktaş'ın ekonomisine zarar vermedim. Sezon başı öyle bir şey harcamadık. Ben kupa kazandığım için başarılı değilim. Ben bunları yaptım. Kulübe para harcatmadım. Genç kaleciler, 20 yaşındaki sol bek.

Benim Beşiktaş'ta görevi bırakmam söz konusu olamaz. Taraftarın bu kadar destek verdiği bir yerde, ben görevi bırakamam. Biz başarılı olacağız. Ben yenildiğimiz maçtan sonra, şampiyon olacağımızı söyledim. Biz her şeyimizi sonuna kadar vereceğiz.

Herkes, 'Beşiktaş şampiyonluğu hak etti' dedi. Demek ki biz izleyen insanlara bir şey sunmuşuz. Benim için en güzeli buydu. Biz bir şey sunmak zorundayız.

GHEZZAL TRANSFERİ

Ghezzal transferini anlatayım. Telefondan 1 dakika falan izledim. Oyuncuyu bir gördüm. Dedim ki, bu oyuncu nerede? Hiç tanımam Ghezzal'ı. Hemen getirin bunu dedim. Öyle aldık. Ekonomik de aldık. Parasının yarısını Leicester ödüyor.

Oyuncuyu performans alacağın yerde oynatmak önemli. Aksi halde oyuncu kötü görünür. Örnek Larin. Santrfor özellikleri yok. Değişik özellikleri var. Biz Larin'i özellikleri doğrultusunda kullandık. Mesele bu.

Oyuncuda yetenek varsa, Ozan Tufan gibi, onu ortaya çıkarmak çok zor değil, sadece oyuncunun istemesi gerekiyor. Ozan'ın da bana geldiğinde durumu belliydi, 'Sen futbolcusun, böyle oynaman gerekiyor' dedik.

"SİZİN ŞAMPİYONLUKTAN ANLADIĞINIZ BU MU?"

Televizyonda sürekli maddiyat konuşuyorlar, sizin şampiyonluklardan anladığınız bu mu? Biz daha farklı duygular tatmak istiyoruz, başka duygular tatmak istiyoruz. Bana kontrat getirdiler, ben ne yazdığını bilmiyorum, okumadım. 1 sayfasını bile okumadım.

Sorun çıkaran adam antrenör olur mu? Sorun çözen adam antrenör olur. Biz hiç sorun çıkarmadık. Antrenmanlarda da öyle. Yönetimle, başkanla hiç sorun yaşamadık. Sorun çıkarmak değil, sorun çözmek bizi başarıya götürür. (NTV SPOR)