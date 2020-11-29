Sergen Yalçın futbolcuları video ile motive ediyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcularını Fenerbahçe derbisine motive etmek için özel bir video izlettirecek.

FUTBOL 29.11.2020 - 11:58 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın futbolcuları video ile motive ediyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcularını Fenerbahçe derbisine motive etmek için özel bir video izlettirecek.

Siyah beyazlı kulübün geçmişteki unutulmaz maçları ile efsane futbolcularının görüntülerinin yer aldığı video, Kadıköy’e hareket etmeden önce maç toplantısında futbolculara izlettirilecek.

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Aynı zamanda Beşiktaş’ın efsanesi olan Sergen Yalçın da bir konuşma yaparak derbinin önemini anlatacak ve nasıl oynamaları gerektiğini son kez ifade edecek.

Kaynak: Hürriyet

#Beşiktaş #Sergen Yalçın
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