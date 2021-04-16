Sergen Yalçın fikstürü eleştirdi

Beşiktaş zorlu maçta Ankaragücü'nü konuk ediyor. Maç öncesi Sergen Yalçın yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM 16.04.2021 - 18:44 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın fikstürü eleştirdi
Sergen Yalçın'ın başarısı tahmin edilebilir değildi

Sergen Yalçın'ın başarısı tahmin edilebilir değildi

Sergen Yalçın'ın maç öncesi yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

Eksikler herkeste var. Cezalılar, sakatlar, Kovid'ler... Normal açıkçası bu tür eksikler, o yüzden ondan bahsetmek çok da mantıklı değil. Çok zor müsabaka olacağını düşünüyorum. Ankaragücü, Hikmet hoca geldikten sonra iyi bir ivme kazandı. Bizim hedefimiz ise şampiyonluk. Fire vermeden yolumuza devam etmek istiyoruz. Mutlaka kazanmak istiyoruz.

Hamle şanslarımız da var. Gerekirse bunları da uygulayacağız.

Yapılan fikstür komik bir fikstür. Beşiktaş olarak 2 maçımızı rakibimizden önce oynuyoruz. Bay takım maçını bizden sonra oynuyor. Maalesef Federasyon'daki arkadaşların yaptığı fikstür bana sağlıklı gelmedi. (FANATİK)

#Beşiktaş #Sergen Yalçın
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