Sergen Yalçın 'Evdeki hesap çarşıya uymadı'

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaşk'ta teknik patron Sergen Yalçın, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Milli maç arasının kendilerine iyi gelmediğini vurgulayan Yalçın, ''Milli maç süreci bizim için iyi olur diye düşünüyorduk. Tam takım olarak bu bölüme başlarız diyorduk ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Covid olan futbolcularımız, sakat olan oyuncularımız. Biliyorsunuz Hasic sezonu kapattı. Oluyor böyle şeyler.'' dedi.

Şampiyonluk yarışında küçük bir avantajlarının olduğunu ifade eden başarılı teknik adam, "Küçük bir avantajımız var ama sezonun bitimine daha çok var. Bazı şeyleri konuşmanın mantıklı olmadığını düşünüyorum. Bu maç bizim için çok önemli, milli maç dönüşleri çok önemli oluyor. 14-15 bin km yol yapan oyuncum var. Kafa olarak olaydan kopmalar olabilir. Biz elimizden geldiğince bunu engellemeye çalıştık. Bakalım göreceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.'' diye konuştu. (FANATİK)