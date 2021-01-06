Sergen Yalçın: Diğer maçı düşünecek durumda değiliz

Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Aboubakar zaten maç oynamadığı için hazır. Nkoudou iyi durumda. Atiba'yı dinlendiriyoruz. Rıdvan ve Nsakala'yı değişerek kullanıyoruz. Bu yoğun tempoda açıkçası kolay değil. Biz sadece bugünkü maçı düşünüyoruz. Şu an hafta sonunu düşünecek durumda değiliz. Bence kolay maç olmayacak. iyi konsantre olup, fazla mücadele edip kazanmamız lazım. (Fanatik)