Sergen Yalçın: Diğer maçı düşünecek durumda değiliz

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yoğun tempoda rotasyona gittiklerini belirten Yalçın, "Bu yoğun tempoda açıkçası kolay değil. Biz sadece bugünkü maçı düşünüyoruz. Şu an hafta sonunu düşünece

FUTBOL 06.01.2021 - 19:14 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın: Diğer maçı düşünecek durumda değiliz
Rıdvan Yılmaz: Bu hisler tarif edilmez

Rıdvan Yılmaz: Bu hisler tarif edilmez

Sergen Yalçın'ın yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Aboubakar zaten maç oynamadığı için hazır. Nkoudou iyi durumda. Atiba'yı dinlendiriyoruz. Rıdvan ve Nsakala'yı değişerek kullanıyoruz. Bu yoğun tempoda açıkçası kolay değil. Biz sadece bugünkü maçı düşünüyoruz. Şu an hafta sonunu düşünecek durumda değiliz. Bence kolay maç olmayacak. iyi konsantre olup, fazla mücadele edip kazanmamız lazım. (Fanatik)

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