Sergen Yalçın: Derbinin devamı gelmeli

Galatasaray derbisini kazanarak, Fenerbahçe’nin puan kaybettiği bir haftada, üç puandan daha fazlasını kazanan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kazanılan puanların boşa gitmemesi için Hatay maçını da kazanmaları gerektiğin dile getirdi.

Bu karşılaşmadan üç puanla ayrılmaları halinde ligdeki puan kayıplarının telafi edilmiş olabileceğini tüm takıma aktaran deneyimli teknik adamın, “Yeni bir sayfa açtık. Bir çıkış yakaladık ve bunun devamını getirmek zorundayız” ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Son antrenmanını bugün yapan ve hem antrenman öncesi hem de sonrasında durum değerlendirmesi yapan Yalçın’ın, “Önümüzde milli araya kadar zorlu üç maç var. İkisi lig diğeri Şampiyonlar Ligi... Hepsini kazanmak zorundayız. Hem Avrupa’da hem Türkiye’de var olmak istiyorsak bu kalan üç maçı sırasıyla kazanmalıyız. Elbette şu an önümüzdeki karşılaşmaya odaklanmamız gerek. Hatayspor maçını kazanırsak bu durum kalan iki müsabakaya da olumlu yansıyacaktır” diye konuştuğu dile getirildi.

Takımını sadece taktik olarak değil mental olarak da zorlu haftalara hazırlamaya çalışan teknik direktör Sergen Yalçın, Hatayspor hakkında da uyarılarda bulundu. Rakibin çıkışına dikkat çekerek futbolcularını bu zorlu maça hazırlayan Sergen Yalçın, kesinlikle bireysel hatalara dikkat edilmesi gerektiğini de aktardı. (MİLLİYET)