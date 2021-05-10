Sergen Yalçın derbi sonrası, soyunma odasında oyuncularıyla toplantı yaptı

Beşiktaş’ın teknik patronu Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinin ardından oyuncularıyla soyunma odasında toplantı yaptı. Yenilgiye rağmen çok ciddi bir avantaja sahip olduklarını aktaran siyah-beyazlı teknik adam, “Üzülmek yok, hedefimiz belli. Bu takıma şampiyonluk yakışır” ifadelerini kullandı

‘Her şey bizim elimizde’

Galatasaray’la karşılaştığı derbi haftasında şampiyonluk yarışının tek kaybedeni olan lider Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, maç biter bitmez salı akşamı oynayacakları Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarına Türk Telekom Stadı’nda başladı. Oyuncularından derbiyi hemen unutmalarını isteyen Yalçın, “Bizim bu maçtaki puan kayıplarına üzülecek vaktimiz bile yok. Hemen Karagümrük maçına konsantre olmalıyız. Unutmayın biz kaybedersek rakiplerden biri şampiyon olabilir. Her şey bizim elimizde” dedi.

‘Rakiplere hiç bakmayın’

Siyah-beyazlı teknik adam, Karagümrük’ün ardından cumartesi günü İzmir’de Göztepe’yi de yenerek şampiyon olacaklarına inandığını dile getirdi. Yarışta hala çok ciddi bir avantaja sahip olduklarının altını çizen Sergen Yalçın’ın, “Mağlubiyete rağmen yarışta avantajlı olan biziz. Biz artık rakiplerin durumuna bakamayız. Kalan iki maçtan 4 puan çıkartırsak zaten şampiyon oluyoruz. Bu takıma sezonu şampiyonlukla kapatmak yakışır. Yeter ki biz kendimiz gibi oynayalım. Üzülmek yok, hedefimiz belli” dediği öğrenildi. (MİLLİYET)