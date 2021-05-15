Sergen Yalçın: Camiamız sezon boyunca bize güvendi

Sergen Yalçın'ın sözleri şu şekilde:

Camiamız sezon boyunca bize güvendi. Biz de sezon başından beri o inancı ve güveni boşa çıkarmamak için çok uğraştık. Her şeyimizi bıraktık, tüm konsantrasyonumuzu buraya verdik. Allah nasip ederse, bugün de kazanıp şampiyon olmak istiyoruz. Gerisi nasip.

"En güçlü aday biziz"

Şampiyonluk için en güçlü adayı biziz. Küçük de olsa bir avantajımız var. Kazanmaktan başka çaremiz yok, tüm planımız bunun üzerine.

Sakatlıklar, cezalılar, birçok durumla uğraştık. Zaman zaman pozitif, zaman zaman negatif şeyler yaşandı. Hedefimiz sezon sonunda buralarda olmaktı. Buraları gördük. Bundan sonra, son kısım kaldı.

(HÜRRİYET)