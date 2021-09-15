Sergen Yalçın: Burada olduğumuz için çok mutluyuz

İşte Sergen Yalçın'ın yaptığı açıklamalar:

Ümitliyiz. Oyuncularımız ve oyun planımız hazır. İnşallah güzel şeyler olur. Göreceğiz. Heyecanlı olmamak mümkün mü?

Avrupa’nın en güçlü takımlarının bulunduğu organizasyonda olmak çok heyecan verici. Heyecanlı olmasak anormallik olur.

Burada olduğumuz için çok mutluyuz. İnşallah ülkemizi ve camiamızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Önemli oyuncularımız olmayan isimler. Takımımız içinde olan oyuncular. Eksikliklerini hissedeceğiz ama olanlarla ilgili konuşmak daha mantıklı. Onlar da çok iyi ve kaliteli oyuncular.

Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok destek veriyorlar. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. (FANATİK)