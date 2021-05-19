Sergen Yalçın: Bu sezon hiçbir zaman unutulmayacak

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta başarının baş mimarlarından Sergen Yalçın duygularını paylaştı.

FUTBOL 19.05.2021 - 00:15 19.05.2021 - 00:21 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın: Bu sezon hiçbir zaman unutulmayacak
Beşiktaş'tan taraftara duyuru! Şampiyonluk kutlamaları

Beşiktaş'tan taraftara duyuru! Şampiyonluk kutlamaları

Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından şunları söyledi:

“Kupa töreninde biz Antalyaspor’u alkışladık, onlar da bizi alkışladı. Anlamlı davranışları nedeniyle Antalyaspor camiasına teşekkür ederim. Çok sıkıntı yaşadığımız sezonda iki kupa kazandık. Bu sezon hiçbir zaman unutulmayacak. Kazanılan başarılarda en büyük pay futbolcularımındır. Oyuncularım müthiş bir karakter ortaya koydular. Futbolcularıma teşekkür ediyorum.

Ben ve ekibim, elimizden geldiğince takımı ayakta tutmaya çalıştık. Düştüğümüz anlarda hemen ayağa kalkmasını bildik. İki kupayı kazanmak çok anlamlı. Şampiyonluklarımızı taraftarlarımıza armağan ediyorum. Taraftarlarımız her zaman bize desteklerini hissettirdiler. Süper Lig’de üç büyük camia arasında müthiş bir çekişme yaşandı. Son düdüğe kadar inanılmaz bir heyecan yaşandı. Teknik direktörlük kariyerimdeki ilk kupalarımı kazandım. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

#Sergen Yalçın #Beşiktaş #Antalyaspor
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