Sergen Yalçın; Bu kadar sıkıntı yaşamayı beklemiyorduk

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Sporting Lizbon'u konuk edecek olan Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 90 dakika öncesi açıklamalarda bulundu.

FUTBOL 19.10.2021 - 19:35 19.10.2021 - 19:40 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın; Bu kadar sıkıntı yaşamayı beklemiyorduk

Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

Milli ara sonrası Beşiktaş kötü başladı

Milli ara sonrası Beşiktaş kötü başladı

''Bu kulvarda oynamak kolay değil, zor maçlar oynuyoruz. Bu sezon ciddi şanssızlıklar yaşadık, bu kadar sıkıntı yaşamayı beklemiyorduk. Şimdi bir toparlanma süreci yaşıyoruz ve oyuncularımızın oyun ritmini yakalamalarını bekliyoruz.''

"Zemin çok güzel olmuş. İnşallah oyuncularımızın zemini görünce iştahları açılır. Bugün 3 puan alabilirsek hem taraftarımızı hem de ülkemizi mutlu ederiz diye düşünüyorum."

#Sergen Yalçın #Beşiktaş #Sporting
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