Sergen Yalçın: Beşiktaş’ın maçlarında hakemlerin kırmızı kartı yok mu?

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için çok olduklarını belirterek,

"İki haftadır kazanamıyorduk. Bugün galip gelerek moralimiz yerine gelmiş oldu. Oyuna baktığımızda kazanmak için her şeyi yapan 11 aslan gibi oyuncumuz vardı, çıktılar kazandılar. Formanın hakkını herkes fazlasıyla vermeye çalışıyor. Oyundan ve sonuçtan memnunuz. Oyunculara teşekkür ediyorum. Çok fazla maç trafiği var. Çarşamba günkü maça konsantre olmaya çalışacağız çabuk bir şekilde." diye konuştu.

"Beşiktaş’ın maçlarında hakemlerin kırmızı kartı yok mu? İkinci sarı karttan atılması gerekenler neden atılmıyor bizim maçlarda. Kararlara bakılsın, yanlış bir şey söylüyorsak özür dileriz. Dördüncü hakem ’İkinci sarı kart, atılması lazım’ diyor, Şampiyonlar Ligi’nde UEFA’da maç yöneten Cüneyt hoca atmıyor. Ankaragücü, Kasımpaşa maçlarında yine rakip oyuncular atılmıyor. Buna bir anlam veremedik. Biri çıkıp bunu bize anlatsın. Rakip oyuncular bizim maçlarda neden atılmıyor. Bunu camia olarak TFF ve MHK’ye soruyoruz. Bu sorunun cevabını merak ediyorum ve soruyorum. Algı yapan yorumculara da soruyorum." (FANATİK)