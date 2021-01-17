Sergen Yalçın: Beni duygulandırdılar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2 golle kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından konuştu. Yalçın, oyuncularının soyunma odasında yaptıkları tezahüratların ardından duygulandığını belirtti.

FUTBOL 17.01.2021 - 21:39 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Sergen Yalçın: Beni duygulandırdılar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2 golle kazandıkları Galatasaray derbisinin ardından konuştu. Yalçın, oyuncularının soyunma odasında yaptıkları tezahüratların ardından duygulandığını belirtti.

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Oyuncularının soyunma odasında kendsini tezahüratlarla karşılaması sonrası duygulandığını ifade eden Yalçın, "Ocak ayı çok zorlu bir periyot. Bu dönemde çok maç oynayıp çok iyi mücadele ediyorlar. Hem bizim hem de taraftarlarımızın teşekkür etmesi lazım. (Soyunma odasındaki Sergen Yalçın tezahüratları hakkında) Çocuklara teşekkür ederim. Futbolcularıma da teşekkür ediyorum, çok fazla maç var. Soyunma odasında biraz beni duygulandırdılar Özverili bir ekibiz. Şöyle bir istatistik var; son oynadığımız 8 maçın 7'sinde bu takım gol yemedi. Bu çok önemli bir istatistik. Takım olarak birbirimize bağlı olmayı öğreniyoruz ve iyi savunma yapıyoruz." dedi. (Hürriyet)

#Beşiktaş #Galatasaray #Sergen Yalçın
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