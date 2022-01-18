Başarılı çalıştırıcı bir süre daha dinlendikten sonra teknik direktörlük kariyerine devam edeceğini vurguladı. 49 yaşındaki teknik direktör, Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ'a açıklamasında "Benim mesleğim teknik adamlık. İşimi devam ettirmek zorundayım." dedi.

"İŞİMİZ KOLAY DEĞİL"

Sergen Yalçın ayrıca "İşimiz kolay mı, elbette değil. Maalesef Türkiye'de teknik adamların bir kulüpteki kariyeri çok uzun sürmüyor" ifadelerini kullandı.

"MECBURİ AYRILIK OLDU"

Türk futbolunda saha sonuçlarının her şeyi belirlediğinin altını çizen Sergen Yalçın, Beşiktaş'la yollarını ayırmaya mecbur kaldığını dile getirdi. Başarılı hoca, "Ayrılmayı hiç istemezdim fakat yaşanan gelişmeler bizi mecburi bir ayrılığa götürdü." açıklamasını yaptı.

"HAKLARINI HELAL ETSİNLER"

Sergen Yalçın "Üzüldüğüm tek nokta Beşiktaş taraftarına verdiğim sözü tutamadım. Beni Beşiktaş'a taraftar getirdi. Onlara söz vermiştim fakat gelinen durum bu ayrılığa neden oldu. Taraftardan isteğim bana haklarını helal etsinler" diye konuştu.

"TERİM'İN BİLE KREDİSİ YOK"

Sergen Yalçın, Türk futbolunun çok kolay teknik direktör harcadığını dile getirdi. Son olarak Fatih Terim'in geçmişte büyük başarılara imza attığı Galatasaray'dan ayrıldığını hatırlatan Yalçın şunları söyledi: "Türkiye, teknik adamlar için en zorlu ülkelerden biri. En son Fatih Terim ayrılmak zorunda kaldı. Fatih Terim gibi bir teknik adamın bile kredisi yoksa, siz düşünün gerisini." dedi.

"BU ŞARTLAR ALTINDA DEVAM"

Sergen Yalçın "Çok kolay insan harcanabiliyor burada. Çok çabuk insan tüketiyoruz ve şartlar, teknik adamlar için gün geçtikçe zorlaşıyor. Bu şartlar altında çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

TARAFTARLARA ÇAĞRI

"Gelecekle ilgili henüz net bir plan yapmadım fakat elbette yeni başarılar elde etmek istiyorum." diyen Sergen Yalçın son olarak Beşiktaşlı taraftarlardan takımlarının başarısı için sezonun kalan bölümünde kenetlenmelerini istedi. Deneyimli teknik adam, "Beşiktaş'ın hep iyi olmasını diliyorum. Taraftarlar ve camia bu takıma destek vermeye devam etsinler" dedi. (MİLLİYET)