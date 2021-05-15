Sergen Yalçın: Asla vazgeçmedik, ne mücadeleden, ne savaştan

Süper Lig'in 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın açıklamaları:

Türk futbolunun en zor sezonuydu. Otelde otururken dakikalar geçmiyor. Oynayalım da bitsin istiyoruz. Olacaksa olsun, olmayacaksa da olmasın diyorduk. Allah bize nasip etti. Tüm Beşiktaş camiasına armağan olsun. Sezon boyunca onları tribünde göremedik ama onları hissettik. Bütün başarı oyuncularımın. Haftalardır oyuna sokacak oyuncumuz yok. Haftalardır bunun sıkıntısını yaşıyoruz ama oyuncularımdan Allah razı olsun.

Biz hayatımızda ekip olarak ilk defa bir kupa kazandık. Ekip arkadaşlarım müthiş çalıştılar. Onları çok görmüyor kimse. Murat Şahin'e özellikle teşekkür ediyorum, her zaman arkamı kolladı. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir duruş sergilediler. Böyle bir sezonda şampiyon olmak. Allah'tan ne istersen deseler başka bir şey dileyemezdim herhalde.

Asla vazgeçmedik. Ne mücadeleden, ne savaştan. Vazgeçmediğimizi de gösterdik bugün.

Ahmet Nur Çebi başkanımız her zaman bize destek oldu. Her zaman bize güvenini göstermiştir. Bu zamana kadar futbolcuların ne maaşını aksattı ne primini aksattı.

Bu şampiyonluğu mucize şampiyonluk, mucize kadro diye nitelendiriyorum. (FANATİK)