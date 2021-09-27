Sergen Yalçın, Ajax maçı öncesi konuştu! 'Zor bir süreçten geçiyoruz'

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, sakatlıklar anlamında zor bir süreçten geçtiklerini ancak en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi.

Birçok oyuncusunu sakatlıktan ötürü kullanamadığını belirten Yalçın, "Beşiktaş camiası olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Çok ciddi sorunlar yaşadık son 10 günde. Oyuncu anlamında özellikle. Bu da elimizdeki seçenekleri çok kısıtlı hale getirdi. İyi, genç ve atletik bir takımla oynayacağız. Ona göre bir plan hazırladık. İnşallah oyun ve skor bizim için iyi olur. Yarın stoperde N'Sakala oynayacak. Elimizdeki kadroda mücadele gücü en yüksek oyuncumuz. Bu seviyede maç oynamak zor. Eksikler futbolun içinde var ama geçen sene de bu tür sorunlar yaşadık. Normalde olması gereken eksiklerin çok yukarısındayız şu an. 11-12 oyuncumuzu kullanamıyoruz." dedi.

"RAKİBİN OYUN PLANINA GÖRE OYNAYACAĞIZ"

Ajax'ın oyun planını ayak uydurmaya çalışacaklarını söyleyen Yalçın, "Görüntü çok iyi görünmese de hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Olan oyuncularımız ile Beşiktaş camiası olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Normal bir maça nasıl hazırlanıyorsak bu maça da öyle hazırlandık. Çok antrenman yapma şansımız olmadı. Belirgin bir oyunumuz var zaten. Yarın kendi oyunumuz dışında bir oyun oynayacağız. Daha kontrollü, işini sağlama almaya çalışan bir görüntü sergileyeceğiz. Umarım oyuncularımız bunu becerebilir. Hep eksikleri konuşuyoruz. Olan oyuncuların üstüne kafa yorsak bence çok daha iyi olur. Burada olup da oynamayacak durumda olan oyuncu yok." diye konuştu.

MİLLİ ARA SONRASI SAKATLAR DÖNÜYOR

Milli aradan sonra Topal hariç diğer sakat oyuncuların takıma katılmasını beklediğini belirten Yalçın, "Mehmet Topal dışındaki tüm oyuncuların milli arası sonrasında geri dönmesini bekliyoruz. Eksik olan oyuncularımızı yarın ve Sivasspor maçında kullanmayı düşünmüyoruz. Sonra zaten 15 günlük bir ara var. Sağlıklı şekilde oyuncularımızı geri döndürmeyi düşünüyoruz. Yarın kendi oyun planımızı uygulama imkanımız yok. Tamamen rakibin oyun planına ayak uyduracağız. Yarın için eksilerimiz zaten belli. Bu seviyede ilk defa oynayacak genç oyuncularımız var. Böyle bir maçta forma giymek ve bu tecrübeyi yaşamak bütün oyuncularım için çok büyük bir şans. Oynayacak genç oyuncularımız bu şansı çok iyi değerlendirebilirler." şeklinde konuştu. (HÜRRİYET)