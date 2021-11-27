Karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın kötü gidişatla ilgili "Durumu toparlayamıyoruz" dedi.

Beşiktaş Giresunspor maçının ardından Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. İşte, o açıklamalar

Bugünkü maçın açıklaması çok zor. Biraz kader, kısmet. Herkese nasip olmaz. İşler zaman zaman ters gidebilir ama buralardan hep toparlamak lazım. Uzun süreli düşüşler büyük zarar verir. Biz bu süreçteyiz. Futbolda düşüşler olabilir ama hemen toparlamak lazım.

Uzun süreli düşüşler büyük zararlar verir, hele büyük camialarda daha fazla verir. Bir türlü durumu toparlayamıyoruz. Uzun süredir bir dönüş yakalayamadık, bu da bizim için hoş değil. Sorumlu benim. Takımın başında ben olduğum için doğal olarak bana ait.

Futbol, insanı başka yerlere götürebiliyor. Geçen sene nasıl başarılı bir sezon geçirdiysek, bu sezon tersini yaşıyoruz. Çözüm bulamıyoruz, söylenecek fazla bir şey yok. İşler iyi gitmiyor. (FOTOMAÇ)