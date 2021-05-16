Sergen attı şampiyonluk geldi! Anlamlı video

Türkiye’de bir takımın altyapısından yetişip futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan tek isim olan Sergen Yalçın, Beşiktaş'a geldiği günden bu yana oynattığı futbolla da spor kamuoyunun takdirini kazandı.

TRT Spor, oyunculuk döneminde bir süper yıldız olan, teknik adam olarak da bu yolda ilerleyen Sergen Yalçın'la ilgili minik ama anlamlı bir video paylaştı.

Videoda Ercan Taner'in, 2002-2003 sezonu şampiyonluk maçında Sergen Yalçın'ın Galatasaray'a attığı golü anlatırken kullandığı efsane replik "Sergen attı şampiyonluk geldi" sözleri dikkat çekiyor.