Serdar Sarıdağ'dan 'Menajerlik Çetesi' iddiası! "Bu çete yönetim götürür"

Beşiktaş'taki Sergen Yalçın krizini değerlendiren Milliyet Gazetesi'nden Serdar Sarıdağ çarpıcı açıklamalara imza attı.

Sarıdağ, Sergen Yalçın'a gelen teklifi de açıkladı. İşte Sarıdağ'nın yaptığı açıklamalar...

"BU ÇETE YÖNETİM GÖTÜRÜR"

Sergen Yalçın’la yönetimi karşı karşıya getirenler; bir dışarıdan Beşiktaşlı olmayanlar, iki içeriden kullanılan Beşiktaşlılar ki içerden kullanılan Beşiktaşlıların zekasından da şüpheliyim. Erdal Torunoğulları ve Sergen Yalçın konusunda yalan söyleyenler, Mustafa Denizli laflarını taşıyanlardır. Beşiktaş kendi içerisindeki bu adamları temizlemediği sürece bu olayları yaşayacaklardır. Bu çete yönetim götürür. Rosier’i bulmuş Erdal Torunoğluları, Josef’i bedavaya getirdi kötülük mü yaptı Sergen Yalçın’a ? Bilerek yapıyorlar bunları çünkü Erdal Torunoğulları’nı transferden uzaklaştırıp kendileri transferleri kendileri yapmak isteyen bir menajerlik çetesi var. Orayı temizlemezsen senin elinden hocanı böyle elinden alırlar.



'SERGEN HOCA'YA ÇİN'DEN TEKLİF GELDİ'



Sergen hocanın Beşiktaş’tan ayrılma nedeni tek başına Erdal Torunoğulları değil. Okan Buruk ile anlaşıldı haberini kim yaptırdıysa onlar. Erdal Torunoğulları transferden gittikten sonra yolsuzluk olacak. Bu kadar net söylüyorum. Sergen hocaya sorduğum zaman bana Türkiye’den teklif gelmediğini yurt dışında Çin’den teklif geldiğini söylemişti.



'SERGEN HOCA KAFASINDA BİTİRDİ'



Sergen Yalçın geri dönerse şaşırırım. Taraftar döndürebilir başka da kimse döndüremez. Rakam da hocanın istediği rakama yakındı en son. Hoca kendisine değer verilmediğini düşündüğü için dönmek istemiyor. İletişim hatası var. Emre Kocadağ’ın Çeşme’ye gitmesiyle bu iş olmaz. Bugün Şeref bey, Süleyman Seba sağ olduklarında ne yapacaklarsa Ahmet Nur Çebi onu yapmalı bunun adı da feda. Hoca Beşiktaş’ta çalışmayı kafasında bitirdi. Ben böyle görüyorum. Ahmet Nur Çebi yanlış anlaşılır diye sessiz kalmayı tercih ediyor ancak konuşması gerekirdi. (MİLLİYET)