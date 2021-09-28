Serdar Saatçi: Bu büyük formayla bu şerefi tattım

Beşiktaş, Ajax'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu ama özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğu performans helal olsun dedirtti. Siyah Beyazlıların 18 yaşındaki stoperi Serdar maç sonunda duygularını açıkladı

FUTBOL 28.09.2021 - 22:09 28.09.2021 - 22:13 Kartal Bakışı
Serdar Saatçi: Bu büyük formayla bu şerefi tattım

Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki 2. maçında Hollanda temsilcisi Ajax’a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. 

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90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Siyah Beyazlı ekibin 18 yaşındaki stoperi Serdar Saatçı, tarifsiz duygular içerisinde olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyonlar Ligi müziğini düşünür, maça çıktığımı hayal ederdim."

"Küçük bir çocukken, mahallede top oynarken Şampiyonlar Ligi müziğini düşünür, maça çıktığımı hayal ederdim. Bu büyük formayla bu şerefi tattım. Daha iyi oynayabilirdim, ben henüz 18 yaşındayım. Burada kalmamalıyım, üstüne koymalıyım. Takdir seyircilerin ve hocamındır." (FANATİK)

#Serdar Saatçi #Beşiktaş #Ajax
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