Genç oyuncu maçın ardından beIN Sports'un sorularını yanıtladı. Serdar Saatçı şu şekilde konuştu:

"Maçın içinde enteresan duygular oldu. Geri düştük. Geri düştüğümüzde asla pes etmedik. Bu güzel taraftarımıza, bu güzel galibiyeti verebilmek ve ay yıldızlı formamızın hakkını verebilmek için elimizden geleni vermeye çalıştık."

Maçın ilk yarısında topun kendisinden çıktığını işaret ettiği pozisyonla ilgili soru üzerine Serdar Saatçı, "Altyapımızda ‘şerefinle oyna, hakkınla kazan’ dediler. Bize bunu öğrettiler" dedi. (MİLLİYET)