Şenol Güneş'ten Beşiktaş sözleri! 'Beşiktaş için canımı veririm'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde gerçekleşecek kampın önce açıklamalarda bulundu.

Kadroyu açıklayan Şenol Güneş'in Beşiktaş'la ilgili sözleri dikkat çekti.

Şenol Güneş şu sözleri kullandı; "Ben Trabzonluyum ve Trabzonsporluyum. Beşiktaş için de canımı veririm çünkü beni çok sahiplendiler..."