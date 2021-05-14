Şenol Güneş'ten Beşiktaş sözleri! 'Beşiktaş için canımı veririm'
Şenol Güneş'in Beşiktaş sözleri duygulandırdı. Başarılı teknik adam "Beşiktaş için canımı veririm" ifadesini kullandı.
GÜNDEM 14.05.2021 - 13:00 14.05.2021 - 13:05 Kartal Bakışı
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde gerçekleşecek kampın önce açıklamalarda bulundu.
Kadroyu açıklayan Şenol Güneş'in Beşiktaş'la ilgili sözleri dikkat çekti.
Şenol Güneş şu sözleri kullandı; "Ben Trabzonluyum ve Trabzonsporluyum. Beşiktaş için de canımı veririm çünkü beni çok sahiplendiler..."
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