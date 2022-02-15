Beşiktaş'a 2 şampiyonluk kazandıran Şenol Güneş, siyah beyazlı ekibe geri dönmeye hazırlanıyor.

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta yeni döneminde teknik heyeti de oluşmaya başladı.

Başarılı çalıştırıcının, Atiba Hutchinson'ı ekibine çekerken, siyah beyazlı camianın efsanelerinden İbrahim Üzülmez'i de teknik heyete dahil edeceği öğrenildi.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN TEKNİK HEYETİ

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 39 yaşındaki Kanadalı futbolcunun futbolu bırakarak Şenol Güneş'in ekibine dahil olacağı öğrenildi.

Şenol Güneş'in ayrıca, siyah beyazlı ekibin efsanelerinden İbrahim Üzülmez ile de söz kestiği iddia edildi.

Şenol Güneş ile İbrahim Üzülmez'in sık sık görüştüğü ve aynı ortamda vakit geçirdiği bilgisine ulaşıldı. İkilinin Beşiktaş'a birlikte dönmeyi planladığı öğrenildi. (AKŞAM)