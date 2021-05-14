Şenol Güneş, A Milli Takım kadrosunu açıkladı! Beşiktaş'tan 3 isim!

A Milli Takım kadrosu açıklandı. Beşiktaş'tan A Milli Takım aday kadrosuna 3 isim dahil edildi. İşte Şenol Güneş'in açıkladığı A Milli Takım aday kadrosu...

GÜNDEM 14.05.2021 - 12:51 14.05.2021 - 12:55 Kartal Bakışı
Şenol Güneş, A Milli Takım kadrosunu açıkladı! Beşiktaş'tan 3 isim!

Şenol Güneş, EURO 2020 ilk etap hazırlık kampının kadrosunu saat 11.00'de TFF YouTube kanalından yaptığı toplantı ile duyurdu. Beşiktaş'tan 3 isim kadroya girdi.

Milli Takımların 18 Mayıs Antalya kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan,

Savunma: Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz,

Ali Gültiken: Hala en şanslı aday Beşiktaş

Ali Gültiken: Hala en şanslı aday Beşiktaş

Orta Saha: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, , Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, , Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu,

Hücum: Cengiz Ünder, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun, Halil İbrahim Dervişoğlu

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