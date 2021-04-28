Senaryo sadece bizim üzerimizden dönüyor

Süper Lig'in 38. haftasında lider Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın karşılaşma öncesi beIN SPORTS'a konuştu.

"Artık finale 5 maç kaldı. Kolay değil, Çaykur Rizespor da Bülent Hoca geldikten sonra iyi grafik yakaladı. İyi oyuncuları var. Zor maç, kolay değil. Ancak herkesin maçı zor. Sadece bizim üzerimizden dönüyor senaryo ama rakiplerimizin de zor maçları var. Küçük bir kredimiz var. Burada kullanmak istemiyoruz.

Yalçın kadro tercihiyle olan soruya ise "Başka oyuncum yok. Bu 11 var. 1-2 oyuncum var kenarda. Gökhan Töre de bölgesi değil ama iyi niyetle oynadı." şeklinde yanıt verdi. (NTV SPOR)