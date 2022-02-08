Haftaiçi her gün TRT 1 ekranlarında boy gösteren aile dizisi Seksenler'e yeni bir oyuncu dahil oldu. Suna'nın mühendislik okuyan kuzeni olarak diziye dahil olan oyuncu diziye ayrı bir renk katacak gibi görünüyor.

Seksenler Deniz kim?

Deniz, Suna'nın mühendislik fakültesinden bir türlü mezun olamayan ve ayrıca her şeye alınan kuzeni olarak, Rukiye hanımların evine misafir olur.

Doğa Konakoğlu kimdir?

Doğa Konakoğlu, 8 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Trakya Üniversitesi Radyo Ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Doğa Konakoğlu, üniversite öğrencisiyken "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", "Artiz Mektebi" ve "Kadınlık Bizde Kalsın" gibi tiyatro oyunlarında rol aldı ve yönetmenlik yaptı. Üniversite sonrası Kanal T adlı televizyon kanalında Gülgün Feyman'ın haber editörlüğünü yaptı. Aynı kanalda "Genç Haberler" adında bir program sundu.

Ali Biçim ile yaptığı "Just Pide" adlı skeç viral olarak hızlı yayıldı ve milyonlarca insana ulaştı. Canlandırdığı "MC Doğa – Yaralı Şişman" karakteri sosyal medyada bir fenomen haline geldi.

2015 yılında senaryosu Levent Kazak'a ait, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı "Senden Bana Kalan" adlı sinema filminde Tosun karakterini canlandırırken Wilma Elles, Neslihan Atagül, Ekin Koç, Zeynep Kankonde, Sabri Özmener ile birlikte oynadı.

Haziran 2015 ayında Muğla'nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başladıkları, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Yağmur Ünal'ın yapımcılığını üstlendiği "Uzaklarda Arama" adlı filmin yönetmenliğini annesi Türkan Şoray yapacak. Yağmur Ünal, ayrıca bir hayat kadınını canlandıracağı bu filmde ilk defa oyunculuk da yapacak. Filmin oyuncuları ise Sevda Erginci, Doğa Konakoğlu, Eşref Kolçak, Tanem Sivar, Fırat Tanış, Kaan Urgancıoğlu, Suna Selen, Elif Atakan, Mustafa Uğurlu, Ekin Türkmen, Pınar Göktaş, Sercan Badur, Mehtap Bayri gibi oyuncular olmuştur.

Doğa Konakoğlu kilosu, Seksenler Deniz kilosu?

127 kilo

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Uzaklarda Arama (Muhittin) (Sinema Filmi)

2015 - Senden Bana Kalan (Tosun) (Sinema Filmi)

2015 - Mihrez: Cin Padişahı (Şafak) (Sinema Filmi)

2014 - İçimdeki Ses (Sinema Filmi)

2014 - Çarşı Pazar (Hayri) (Sinema Filmi)

2014 - Pişt (Sinema Filmi)

2012 - Muck (Doğan) (TV Dizisi)

