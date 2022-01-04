Seksenler dizisi Ameli'nin annesi kim olacak sorusu merakla araştırılıyor. Çağatay'ın kayınvalidesi hakkında söylediği sözler ve endişeleri Ameli'nin annesi nasıl biri sorusunu akıllara getirdi. İşte Ameli'nin annesi hakkında merak edilenler.

Seksenler Dizisi Amelie’nin Annesi

Hafta içi her gün TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Seksenler dizisine yeni katılan Amelie’nin annesinin nasıl biri olduğu hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır. Bizler yurt dışından gelerek Seksenler dizisine dahil olan Amelie’nin annesi hakkında herhangi bir bilgiye ulaştığımız zaman bunu sizlerle paylaşacağız.

Seksenler Dizisi Amelie’nin Annesi Kimdir?

Seksenler dizisine yeni katılan Amelie’nin annesini başarılı oyuncumuz Çiğdem Tunç canlandıracaktır. Bizde sizler için başarılı oyuncumuz Çiğdem Tunç’u yakından tanıtacağız ve Çiğdem Tunç kimdir? Kaç yaşındadır? Daha önce hangi dizilerde yer almıştır? Kamera karşısına ilk defa hangi proje ile geçmiştir? Resmi instagram hesabı nedir? Evli mi, sevgilisi var mı? Gibi soruları en iyi şekilde cevaplamaya çalışacağız.

Çiğdem Tunç Kimdir?

Seksenler dizisine yeni katılan oyuncumuz Çiğdem Tunç 58 yaşında içindedir ve 28 Ağustos 1963 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kamera karşısına ilk defa 1980 yılında yayınlanan Renkli Dünya isimli dizi ile geçen oyuncumuz aynı zamanda sunuculuk yapmaktadır. Daha önce Tatlı Hayat, Can Dostlar, Alev Alev, Kayıp Kızlar, Şabaniye Genco Geniş Aile, Bizim Yenge, Jet Sosyete, Belalı Baldız, Vay Başına Gelenler Iki Buçuk, Aşk-ı Roman, Çılgın Bediş gibi başarılı projelerde yer alan usta oyuncumuz Çiğdem Tunç kamera karşısında en son 2021 yılında Aleyna Yeşilpınar karakterine hayat verdiği Tövbeler olsun dizisiylr geçmiştir ve oyuncumuz önümüzdeki günlerde Seksenler dizisiyle ekranlarda olacaktır.